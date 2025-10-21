Basket serie B F Terza vittoria di fila | il Costone guida la classifica
COSTONE 74 PIOMBINO 70 COSTONE: Samokhvalova 21, Miccoli 15, Gandolfi ne, Zanelli ne, Casini 2, Bonaccini G. ne, Sposato, Pierucci, Bonaccini V. 7, Nanni 5, Sabia 8, Kazantseva 12. Allenatore Fattorini. PIOMBINO: Azzola 19, Piaggerelli, De Kock 15, Montella 10, Morganti 3, Tanganelli 2, Candelori 5, Patriarca, Mazzucco, Quaratesi, Alfonsi, BO: assini 5. Allenatore Biancani. Arbitri: Lodovichi, Labed. Parziali: 22-23, 43-31, 56-47. SIENA – Tre vittorie in altrettanti incontri di campionato e primato in classifica insieme a Firenze Basketball Academy. Avvio di campionato super per l’Oleificio Toscani Costone che, domenica, ha battuto al PalaOrlandi il Basket Golfo Piombino per 74-70, in quello che era lo scontro al vertice che metteva in palio il primato in graduatoria: un’affermazione che permette alle senesi di restare in vetta, a punteggio pieno e in coabitazione proprio con Firenze che, sabato, era passata sul parquet della Pielle Livorno con un sonoro 62-38. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
