Basket Serie A2 femminile Giussano finale beffa

Sport.quotidiano.net | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Vedete com’è il basket?" avrebbe detto il mitico Aldo Giordani in una delle sue telecronache. In trasferta Giussano disputa 35 minuti di ottima pallacanestro e guadagna 11 lunghezze di vantaggio sulla neo-promossa Torino, poi si spegne la luce e le piemontesi piazzano un tremendo parziale di 16-2 che vale il successo. "Nel finale sono venute a mancare le energie – è il parere del ds Dario Aramini – senza voler per forza trovare scuse va detto che ci sono stati fischiati tanti falli e non abbiamo potuto continuare a essere grintosi in difesa. Le nostre giocatrici si sono trovate con a carico quattro falli a testa e questo è stato un grosso handicap". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

basket serie a2 femminile giussano finale beffa

© Sport.quotidiano.net - Basket Serie A2 femminile. Giussano, finale beffa

News recenti che potrebbero piacerti

basket serie a2 femminileBasket Serie A2 femminile. Giussano, finale beffa - " avrebbe detto il mitico Aldo Giordani in una delle sue telecronache. Lo riporta sport.quotidiano.net

basket serie a2 femminileBasket Serie A2 femminile. Le Foxes vanno a Torino: "Daremo filo da torcere» - Reduce dalla brillante vittoria contro Milano Basket Stars, Giussano cerca di replicare nella gara in programma sabato in trasferta ... Come scrive ilgiorno.it

basket serie a2 femminileBasket. La Passalacqua Ragusa cede contro l’Alperia Bolzano di una super Manzotti - Inizia con il botto il terzo turno del campionato di basket femminile di serie A2 al Pala Minardi di Ragusa, è quello della ... Lo riporta radiortm.it

Cerca Video su questo argomento: Basket Serie A2 Femminile