"Vedete com’è il basket?" avrebbe detto il mitico Aldo Giordani in una delle sue telecronache. In trasferta Giussano disputa 35 minuti di ottima pallacanestro e guadagna 11 lunghezze di vantaggio sulla neo-promossa Torino, poi si spegne la luce e le piemontesi piazzano un tremendo parziale di 16-2 che vale il successo. "Nel finale sono venute a mancare le energie – è il parere del ds Dario Aramini – senza voler per forza trovare scuse va detto che ci sono stati fischiati tanti falli e non abbiamo potuto continuare a essere grintosi in difesa. Le nostre giocatrici si sono trovate con a carico quattro falli a testa e questo è stato un grosso handicap". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Serie A2 femminile. Giussano, finale beffa