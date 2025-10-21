basket nella divisione regionale 3 le squadre apuane esordiranno il 2 novembre contro il valdera e il pietrasanta b massa e audax hanno progetti ambiziosi

Sono due le squadre apuane che saranno al via del campionato di Divisione regionale 3, girone C. La Pallacanestro Massa è una veterana della categoria che lo scorso anno ha sfiorato la promozione con la finale playoff, una novità assoluta è invece l’ Audax di Carrara, una nobile decaduta, mai così in basso nella sua lunga storia. Le ostilità sul parquet inizieranno il 2 novembre con i carraresi che ospiteranno il Pietrasanta B, mentre i massesi ospiteranno il Valdera di Capannoli. Nel girone sono presenti otto squadre, 14 sono le giornate: il girone di andata si concluderà il 14 dicembre, quello di ritorno il 14 febbraio, quindi la parola passerà ai playoff, mentre i due derby sono in programma proprio nell’ultima giornata dei due gironi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

