Basket Nella Divisione regionale 3 le squadre apuane esordiranno il 2 novembre contro il Valdera e il Pietrasanta B Massa e Audax hanno progetti ambiziosi
Sono due le squadre apuane che saranno al via del campionato di Divisione regionale 3, girone C. La Pallacanestro Massa è una veterana della categoria che lo scorso anno ha sfiorato la promozione con la finale playoff, una novità assoluta è invece l’ Audax di Carrara, una nobile decaduta, mai così in basso nella sua lunga storia. Le ostilità sul parquet inizieranno il 2 novembre con i carraresi che ospiteranno il Pietrasanta B, mentre i massesi ospiteranno il Valdera di Capannoli. Nel girone sono presenti otto squadre, 14 sono le giornate: il girone di andata si concluderà il 14 dicembre, quello di ritorno il 14 febbraio, quindi la parola passerà ai playoff, mentre i due derby sono in programma proprio nell’ultima giornata dei due gironi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Divisione Regionale 1: la Gieffe SBA passa con l'Acaja! La Gieffe Scuola Basket Asti conquista i 2 punti nella terza giornata di DR1 contro i fossanesi della Acaja Basketball School (75-68). LA PARTITA La serata del PalaMakhymo di Asti comincia con la tripla - facebook.com Vai su Facebook
Basket, Divisione Regionale 2: successo per Capriolese e Padernese - X Vai su X
Basket - Divisione Regionale 1, 2 e B femminile. La Raggisolaris Academy sbanca Castel Maggiore. Perde il Club Russi a Bellaria. Ko il Capra Team - In Divisione regionale 1 primavittoria in campionato per la Raggisolaris Academy che sbanca nel finale il campo dell’Happy Basket ... Segnala msn.com
Basket, al via la Serie B Femminile e la Divisione Regionale 2 - Dopo il campionato di Divisione Regionale 1, iniziato sabato scorso, da domani al via anche Serie B Femminile e Divisione Regionale 2. Scrive unionesarda.it
Basket Regionale, nel weekend gara 2 delle semifinali di Divisione Regionale 1 - Partirà oggi, con 3 gare di Divisione Regionale 2, il lungo weekend di partite dei tornei regionali di Basket. Come scrive unionesarda.it