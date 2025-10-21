Buone notizie per le sezioni cestistiche di Maccabi e Hapoel Tel Aviv, che torneranno presto a giocare in patria i rispettivi incontri casalinghi dell’Eurolega 2025-2026 di basket. Il via libera è arrivato oggi nell’ambito della riunione dei club membri dell’Euroleague Commercial Assets (ECA), in seguito ai recenti sviluppi legati al cessate il fuoco tra Israele e Palestina. Nel caso in cui dovessero rimanere valide le condizioni di sicurezza attuali, l’Eurolega tornerà di scena a Tel Aviv per i match casalinghi di Maccabi e Hapoel a partire dal 1° dicembre 2025. “ Fino ad allora, Euroleague Basketball continuerà a monitorare attentamente gli sviluppi, a rimanere in stretto contatto con le autorità locali e straniere, le squadre in visita e tutte le organizzazioni competenti, tra cui ELPA, EHCB e UEBO, e a garantire che la sicurezza e il benessere di tutte le persone coinvolte rimangano la priorità assoluta “, si legge in una nota stampa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Maccabi e Hapoel Tel Aviv torneranno a giocare in Israele le partite casalinghe di Eurolega