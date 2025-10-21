Basket i migliori italiani della 3a giornata di Serie A Woldetensae colpisce Casarin spinge Cremona

Tempo di scoprire quali sono stati gli italiani di maggior spicco nella giornata che è terminata ieri, la terza della Serie A 2025-2026. Una tre giorni, questa, che ha ridato luce a volti in cerca di possibilità di riprendersi il loro posto tra i candidati all’azzurro. Il tutto in una situazione che, peraltro, permette loro di esserlo, considerati i problemi dati da ormai anni dall’Eurolega. MVP, miglior giocatore italiano del turno appena trascorso, è Tomas Woldetensae. Per lui 24 di valutazione nella vittoria di Reggio Emilia su Varese (molto ampia, peraltro). Prestazione decisamente solida la sua, con 13 punti in 25 minuti, 25 da due, 34 da tre, 9 rimbalzi, 3 assist e 5 palle recuperate (a fronte peraltro di 0 perse). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, i migliori italiani della 3a giornata di Serie A. Woldetensae colpisce, Casarin spinge Cremona

