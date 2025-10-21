Basket femminile Puianello cala il tris Scandiano | stop alla striscia di hurrà
La Chemco Puianello (6) cala il tris e resta in vetta imbattuta dopo aver superato la Magik Rosa Parma (0) per 66-47. Pronostico rispettato per il gialloblù che, grazie alla difesa del primo tempo (42-27 all’intervallo) hanno scavato un solco poi mantenuto fino alla fine del match. Da segnalare le prestazioni di Camila Kirschenbaum (nella foto), l’MVP del match, e Olajide che ha arpionato anche 7 rimbalzi. Esordio in Serie B per la baby Anna Cuoghi (classe 2007). Chemco Puianello: Valdo 1, Olajide 10, Manzini 2, Dettori 6, Dzinic 4, Raiola 4, Cherubini C. 3, Cuoghi, Boiardi 8, Kirschenbaum 20, Vitari 8. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
