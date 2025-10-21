Barilla Al Bronzo riunisce chef | la pasta entra nell’alta cucina
C’è un filo che unisce le grandi tavole d’autore alle cucine di casa: un piatto di pasta capace di tenere il sugo e raccontare una storia. Con Barilla Al Bronzo quel filo diventa percorso, fatto di ristoranti, incontri e idee condivise. Un viaggio che ha il profumo del grano e il ritmo della convivialità. Una . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
