Barilla Al Bronzo riunisce chef | la pasta entra nell’alta cucina

Sbircialanotizia.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un filo che unisce le grandi tavole d’autore alle cucine di casa: un piatto di pasta capace di tenere il sugo e raccontare una storia. Con Barilla Al Bronzo quel filo diventa percorso, fatto di ristoranti, incontri e idee condivise. Un viaggio che ha il profumo del grano e il ritmo della convivialità. Una . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

barilla al bronzo riunisce chef la pasta entra nell8217alta cucina

© Sbircialanotizia.it - Barilla Al Bronzo riunisce chef: la pasta entra nell’alta cucina

Altri contenuti sullo stesso argomento

barilla bronzo riunisce chefMade in Italy: Barilla, con Artisti Al Bronzo community chef per primi piatti gourmet - Continua il viaggio di Barilla Al Bronzo nel mondo del fine dining grazie al progetto Artisti di Al Bronzo, che porta tutta la qualità, la consistenza ruvida e l’ ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Barilla Bronzo Riunisce Chef