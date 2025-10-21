Bari sequestrati profumi falsi e cosmetici pericolosi | maxi operazione della Gdf

I finanzieri di Bari hanno sequestrato oltre 6mila articoli tra profumi contraffatti e cosmetici contenenti sostanze vietate, per un valore superiore ai 100mila euro. Nel mirino un deposito a Noicattaro e diversi negozi. Tra i prodotti bloccati anche smalti con TPO, composto ritenuto potenzialmente cancerogeno. Due persone sono state denunciate per commercio di prodotti con segni falsi, tre per vendita di cosmetici dannosi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bari, sequestrati profumi falsi e cosmetici pericolosi: maxi operazione della Gdf

