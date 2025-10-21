Bari ok l' estensione della raccolta porta a porta dei rifiuti Ma è caos per i cassonetti della plastica
Al via ieri mattina a Bari l'estensione del servizio porta a porta dei rifiuti per le utenze non domestiche alimentari nel quartiere Madonnella, precisamente nella zona ricompresa tra il. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
News recenti che potrebbero piacerti
BARI, ESTENSIONE DELLA RACCOLTA PORTA A PORTA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE FOOD A MADONNELLA IN CORSO LA DISTRIBUZIONE DEI CARRELLATI SERVIZIO AL VIA IL 20 OTTOBRE https://ilikepuglia.it/11/10/2025/bari-madonnella/ - X Vai su X
#SANITA - Ospedaletto pediatrico di #Bari, aperta la nuova area di accoglienza del pronto soccorso #raccontiamolapuglia - facebook.com Vai su Facebook
BARI, ESTENSIONE DELLA RACCOLTA PORTA A PORTA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE FOOD A MADONNELLA IN CORSO LA DISTRIBUZIONE DEI CARRELLATI SERVIZIO AL VIA IL ... - BARI, ESTENSIONE DELLA RACCOLTA PORTA A PORTA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE FOOD A MADONNELLA IN CORSO LA DISTRIBUZIONE DEI CARRELLATI SERVIZIO AL VIA IL 20 OTTOBRE ... Scrive ilikepuglia.it
Bari, avanza il porta a porta nei locali: adesso tocca a Madonnella - Il servizio destinato alle utenze non domestiche «food» (già attivo da agosto nell’Umbertino, in corso Vittorio Emanuele ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Bari, dal 10 gennaio via alla raccolta porta a porta a Sant’Anna, San Giorgio e Torre a Mare - La novità: l'operatore ecologico di quartiere, introdotto in maniera sperimentale e che verrà poi esteso al resto della città BARI - Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it