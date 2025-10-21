Barchiesi Mele Perrone Turicchi | nuovi vertici per Cdp Equity e Cdp Real Asset

Cambio della guardia al timone di Cdp Equity e Cdp Real Asset sgr. Alla guida operativa di quest’ultima arriva Antonino Turicchi, già presidente di Ita e amministratore delegato di Fintecna, che prende il posto di Giancarlo Scotti. Michele Zunin è nominato presidente di Cdp Real Asset. Per quanto riguarda Cdp Equity, il vice direttore generale Fabio Barchiesi, che già aveva la delega sugli investimenti e la trasformazione (con personale e relazioni esterne), è nominato Ceo al posto di Francesco Mele, diventato Cfo di Campari. Come nuovo presidente di Cdp Equity è indicato Paolo Perrone. Lo si apprende da fonti finanziarie, in assenza di una comunicazione ufficiale da parte della capogruppo Cdp. 🔗 Leggi su Ildenaro.it