Barcellona-Olympiacos le formazioni ufficiali | debutto per Dro? c’è Yamal Taremi parte fuori
Il Barcellona scende in campo con il 4-2-3-1: Szcz?sny tra i pali; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde in difesa; doppio schermo con Casadó e Pedri; sulla trequarti Lamine Yamal, il debuttante Dro? e Fermín López alle spalle di Marcus Rashford punta. In panchina, tra gli altri, Araujo, Ferran Torres e Frenkie de Jong. Una linea giovane e tecnica alle spalle dell’unica punta, con Pedri regista avanzato accanto a Casadó per assicurare equilibrio e prime uscite pulite. Barcellona (4-2-3-1). Szcz?sny; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Casadó, Pedri; Yamal, Dro?, Fermín López; Rashford. A disp.: Kochen, Aller, Araujo, Ferran Torres, G. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
