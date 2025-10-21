Barcellona-Olympiacos 6-1 – Rashford al double
2025-10-21 20:38:00 Ecco quanto riportato poco fa: Marcus Rashford è stato tra i marcatori quando la giovane squadra del Barcellona ha fatto un lavoro leggero contro l’Olympiacos – con Fermin Lopez che ha segnato una tripletta. L’attaccante inglese ha segnato il quarto gol dopo che il giovane Dro Fernandez aveva rubato la scena nel primo tempo realizzando il secondo gol della serata di Lopez. 2 – A 17 anni e 282 giorni, Dro Fernández è il secondo giocatore più giovane a fornire un assist all’esordio in Champions League, dietro a Giovanni Reyna con il Borussia Dortmund nel febbraio 2020 (17 anni e 97 giorni). 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Convocati $Barcellona, i catalani ritrovano un big in attacco per la sfida di $ChampionsLeague contro l’ $Olympiacos! Le novità sulla squadra di Flick calcionews24.com/convocati-barc… - X Vai su X
«Il Barcellona arriva a questa sfida con tre punti in classifica, grazie al successo in trasferta contro il Newcastle e alla sconfitta interna contro il PSG. Gli ospiti, invece, sono ancora alla ricerca della prima vittoria dopo un pareggio e una sconfitta. » Anche quest - facebook.com Vai su Facebook
Champions League, il Barcellona schiaccia l'Olympiacos con un tennistico 6-1. Solo 0-0 tra Kairat Almaty e Pafos - Prima della fitta serata di Champions League c'è spazio anche per le solite due partite delle 18. Lo riporta fcinternews.it
Schianto Barça e Real, Monaco e Olympiacos dominano gara 1 - Rispetto alle vittorie di Fenerbahce e Panathinaikos nei primi atti delle rispettive serie, le affermazioni di Monaco e Olympiacos nelle gara- Da sportmediaset.mediaset.it
Prima pagina Tuttosport: “Mouzakitis (Olympiacos): ‘Studio Modric e sfido il Barcellona’” - La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 21 ottobre 2025. Come scrive msn.com