Barcellona-Olympiacos 6-1 – Rashford al double

2025-10-21 20:38:00 Ecco quanto riportato poco fa: Marcus Rashford è stato tra i marcatori quando la giovane squadra del Barcellona ha fatto un lavoro leggero contro l’Olympiacos – con Fermin Lopez che ha segnato una tripletta. L’attaccante inglese ha segnato il quarto gol dopo che il giovane Dro Fernandez aveva rubato la scena nel primo tempo realizzando il secondo gol della serata di Lopez. 2 – A 17 anni e 282 giorni, Dro Fernández è il secondo giocatore più giovane a fornire un assist all’esordio in Champions League, dietro a Giovanni Reyna con il Borussia Dortmund nel febbraio 2020 (17 anni e 97 giorni). 🔗 Leggi su Justcalcio.com