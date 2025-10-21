Barcellona il ds Deco difende Flick dopo il gesto dell’ombrello | Gli arbitri sono troppo severi con noi

Deco, ds del Barcellona non le manda di certo a dire e, dopo l’espulsione di Flick durante il match contro il Girona, ha confermato che il club presenterà ricorso contro la decisione arbitrale, criticando al contempo la severità dei direttori di gara nei confronti dei blaugrana. Le parole di Deco. «L’allenatore ha detto che non aveva insultato nessuno. Ovviamente faremo appello contro l’espulsione. Gli arbitri sono sempre più severi con noi, vanno molto oltre. Vincere con il Barça è sempre più complicato, ma porta più soddisfazioni. Lottiamo contro molte cose. Non sarà una scusa, indipendentemente dal risultato contro il Real Madrid, ma ci sono decisioni molto dure contro di noi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

