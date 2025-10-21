Barbera sul passaggio di Gervasi a Sud chiama nord | Scelta personale Forza Italia resta aperta al confronto

Messinatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Sgombriamo il campo da qualsiasi equivoco: la decisione di Maria Fernanda Gervasi è personale e non coinvolge in alcun modo il partito. A lei mi legano rapporti di affetto e stima, e le auguro il meglio per questa nuova esperienza politica”. Con queste parole, il segretario cittadino di Forza. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Maria Fernanda Gervasi coordinatrice di Sud chiama Nord a Messina - Inizia con la presentazione di Maria Fernanda Gervasi, nuova coordinatrice cittadina di Sud Chiama Nord, il percorso di Cateno De Luca e del suo movimento verso le elezioni 2027. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Barbera Passaggio Gervasi Sud