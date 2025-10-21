Barbera e champagne sul passaggio di Gervasi a ScN | Scelta personale Forza Italia resta aperta al confronto

“Sgombriamo il campo da qualsiasi equivoco: la decisione di Maria Fernanda Gervasi è personale e non coinvolge in alcun modo il partito. A lei mi legano rapporti di affetto e stima, e le auguro il meglio per questa nuova esperienza politica”. Con queste parole, il segretario cittadino di Forza. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Barbera & Champagne – I Ciaparatt - facebook.com Vai su Facebook

Alessandro Gervasi, chi è bambino prodigio che suona “Champagne” a Sanremo 2025/ “Ha l’orecchio assoluto” - A soli sei anni si è esibito sul palco di Sanremo 2025 suonando al pianoforte la canzone "Champagne". Riporta ilsussidiario.net

Alessandro Gervasi a Sanremo 2025, chi è il bambino prodigio di 6 anni che ha suonato Champagne - Alessandro Gervasi è il bambino prodigio, con la dote dell’orecchio assoluto, che si esibirà sul palco dell’Ariston sulle note di Champagne. Secondo fanpage.it

Champagne, la fiction su Peppino di Capri con Francesco Del Gaudio e Alessandro Gervasi - Tra i volti del Festival di Sanremo 2025 quest'anno ci sono Alessandro Gervasi e Francesco Del Gaudio, entrambi ospiti d'eccezione nel corso della seconda serata della kermesse. Riporta gazzetta.it