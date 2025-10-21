Barbara D’Urso? È tutto recitato è una grande recita La sto rivalutando come attrice | così Guillermo Mariotto Sassolino nella scarpa o tentativo di movimentare lo show?
Barbara D'Urso dice che fa lo show solo quando lo show è suo, e Ballando con le Stelle è di Milly Carlucci, quindi Barbarissima balla – molto bene – e stop. Strategia dichiarata, gioco in sottrazione, almeno nelle prime puntate dello show di RaiUno che infatti, avendo puntato tanto sulla donna-squadra Carmelita per animare la faccenda – perde all'auditel con Tu si Que Vale s. Nulla per cui giubilare, come fanno tanti fedeli mariani la domenica mattina su X: si parla di numeri molto buoni per entrambi gli show. Del fatto che il programma di Canale5 sia un'accozzaglia senza capo né coda e che pure faccia ridere il pubblico (forse proprio per questo? È tutto privo di senso, come la vita, e allora uno riconosce sé stesso e ride, no?) parleremo altrove.
