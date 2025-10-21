Barbara Bert primo sorriso da cantautrice

Con il singolo Dammi un sorriso, l’artista carrarese Barbara Bert inaugura il suo debutto da cantautrice, affiancata dall’etichetta indipendente Helimds Records di Ciro Mitola e dal dj e producer Andrea Cecchini. Un brano pop dance dal piglio accattivante che invita a ritrovare, fin dalle prime note, quel sorriso che illumina le persone amate. La svolta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

