barbara bert primo sorriso da cantautrice

Con il singolo Dammi un sorriso, l'artista carrarese Barbara Bert inaugura il suo debutto da cantautrice, affiancata dall'etichetta indipendente Helimds Records di Ciro Mitola e dal dj e producer Andrea Cecchini. Un brano pop dance dal piglio accattivante che invita a ritrovare, fin dalle prime note, quel sorriso che illumina le persone amate.
C'è un sorriso che arriva dalla Toscana e si trasforma in musica La voce intensa di Barbara Bert ci conquista con il suo nuovo singolo "Dammi un Sorriso", una canzone pop dance piena di energia
"Dammi un sorriso" è il nuovo singolo della cantante carrarese Barbara Bert, che per la prima volta si presenta al pubblico anche nel ruolo di cantautrice.
L'artista carrarese si presenta per la prima volta nelle vesti di cantautrice con 'Dammi un sorriso'.