bar in crisi non solo una questione economica ma anche sociale

Roma, 21 ottobre 2025 – Negli ultimi dieci anni hanno abbassato le serrande oltre 21mila bar in tutta Italia. E il bilancio del solo primo semestre 2025 non lascia spazio all’ottimismo: tra aperture e chiusure, il saldo è negativo di 706 unità. Numeri che raccontano un settore in affanno, ma anche una crisi di sistema che tocca da vicino la quotidianità e la socialità degli italiani. Sono alcuni dei dati emersi oggi durante “Il futuro del bar italiano”, l’evento promosso da FIPE-Confcommercio all’interno di HOST Milano, la fiera internazionale dell’accoglienza e della ristorazione. Un momento di confronto ad alto livello, culminato nel dialogo tra Lino Enrico Stoppani, presidente di FIPE, e Andrea Illy, presidente di Illycaffè. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

