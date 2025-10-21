Bar in crisi non solo una questione economica ma anche sociale

Quotidiano.net | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 21 ottobre 2025 – Negli ultimi dieci anni hanno abbassato le serrande oltre 21mila bar in tutta Italia. E il bilancio del solo primo semestre 2025 non lascia spazio all’ottimismo: tra aperture e chiusure, il saldo è negativo di 706 unità. Numeri che raccontano un settore in affanno, ma anche una crisi di sistema che tocca da vicino la quotidianità e la socialità degli italiani. Sono alcuni dei dati emersi oggi durante “Il futuro del bar italiano”, l’evento promosso da FIPE-Confcommercio all’interno di HOST Milano, la fiera internazionale dell’accoglienza e della ristorazione. Un momento di confronto ad alto livello, culminato nel dialogo tra Lino Enrico Stoppani, presidente di FIPE, e Andrea Illy, presidente di Illycaffè. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

bar in crisi non solo una questione economica ma anche sociale

© Quotidiano.net - Bar in crisi, non solo una questione economica ma anche sociale

Approfondisci con queste news

Bar, la crisi suggerisce un ripensamento del modello di business - Nei bar il saldo tra aperture e chiusura nel 1° semestre 2025 è negativo di 706 unità. Secondo gdoweek.it

bar crisi questione economicaGioco legale: boom dell’online e crisi dei bar. Cambiano le abitudini degli italiani - Cresce del 153% il digitale in cinque anni, cala il retail e si perdono 10mila imprese. Si legge su panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Bar Crisi Questione Economica