Bar Centrale con Elisa Isoardi | sabato 18 ottobre alle 14.00 su Rai1 tappa a Castel San Pietro Romano

. Torna “Bar Centrale”, il racconto del sabato pomeriggio di Rai1 condotto da Elisa Isoardi. Un format originale (Direzione Intrattenimento Daytime in collaborazione con Stand by Me) che parte da un luogo simbolico della vita italiana: il bar di paese, dove la notizia diventa conversazione e la conversazione racconto collettivo. In studio, una scenografia che rievoca il bancone e i tavolini di un vero bar: Isoardi guida il confronto con quattro ospiti fissi — Serena Bortone, Rosanna Lambertucci, Gigi Marzullo e Davide Rondoni — per un dialogo aperto tra attualità, cultura, costume e storie di vita. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

