Bar Centrale con Elisa Isoardi | sabato 18 ottobre alle 14.00 su Rai1 tappa a Castel San Pietro Romano
. Torna “Bar Centrale”, il racconto del sabato pomeriggio di Rai1 condotto da Elisa Isoardi. Un format originale (Direzione Intrattenimento Daytime in collaborazione con Stand by Me) che parte da un luogo simbolico della vita italiana: il bar di paese, dove la notizia diventa conversazione e la conversazione racconto collettivo. In studio, una scenografia che rievoca il bancone e i tavolini di un vero bar: Isoardi guida il confronto con quattro ospiti fissi — Serena Bortone, Rosanna Lambertucci, Gigi Marzullo e Davide Rondoni — per un dialogo aperto tra attualità, cultura, costume e storie di vita. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
Scopri altri approfondimenti
“Ho spento subito, assurdo”. Bar Centrale, Rita Dalla Chiesa umilia Elisa Isoardi: cosa è successo - facebook.com Vai su Facebook
Oggi alle 14.00 su Rai 1 ci ritroviamo al “Bar Centrale” con Elisa Isoardi! Ci collegheremo con Trentinara, il romantico “paese dei baci” nel cuore del Cilento, tra storie vere, emozioni e chiacchiere autentiche #BarCentrale #ElisaIsoardi #Rai1 #Trentinara - X Vai su X
Bar Centrale 18 ottobre: Isoardi a Castel San Pietro su Rai1 - Elisa Isoardi con Bortone, Lambertucci, Marzullo e Rondoni. Segnala lifestyleblog.it
Bar centrale a Trentinara, il “paese dei baci” in provincia di Salerno - Nuova puntata a Trentinara di "Bar centrale", il programma del sabato pomeriggio condotto da Elisa Isoardi in onda sabato 11 ottobre alle 14 su Rai 1. corrierenazionale.it scrive
Su Rai1 arriva Bar Centrale, su Rai2 torna Playlist - Su Rai1 dal 4 ottobre alle 14 debutta Bar Centrale, un nuovo format con alla guida Elisa Isoardi che vuole raccontare ... Segnala ansa.it