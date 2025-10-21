Bao Publishing presenta LYNDON – COME IL MARE SOTTO LA LUNA | il mistery vittoriano di Irene Marchesini e Carlotta Dicataldo

Dopo il successo di Rebis, Irene Marchesini e Carlotta Dicataldo tornano con un mistery in epoca vittoriana, una storia sul superamento dei traumi con tematiche LGBT+. Un insegnante inglese si trasferisce in Scozia nel tentativo di scappare dai suoi fantasmi, ma dovrà fare i conti col passato e con le dicerie per fare la differenza per chi conta davvero. In anteprima a Lucca Comics & Games 2025. Una storia che parte da un’ambientazione storica per affrontare temi moderni e scardinare preconcetti. BAO Publishing è orgogliosa di annunciare l’uscita di Lyndon – Come il mare sotto la Luna il nuovo graphic novel di Irene Marchesini (testi) e Carlotta Dicataldo (disegni). 🔗 Leggi su Nerdpool.it

