Bao Publishing presenta LYNDON – COME IL MARE SOTTO LA LUNA | il mistery vittoriano di Irene Marchesini e Carlotta Dicataldo

Nerdpool.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo di  Rebis, Irene Marchesini e Carlotta Dicataldo tornano con un mistery in epoca vittoriana, una storia sul superamento dei traumi con tematiche LGBT+. Un insegnante inglese si trasferisce in Scozia nel tentativo di scappare dai suoi fantasmi, ma dovrà fare i conti col passato e con le dicerie per fare la differenza per chi conta davvero. In anteprima a Lucca Comics & Games 2025. Una storia che parte da un’ambientazione storica per affrontare temi moderni e scardinare preconcetti. BAO Publishing  è orgogliosa di annunciare l’uscita di  Lyndon – Come il mare sotto la Luna   il nuovo graphic novel di  Irene Marchesini  (testi) e  Carlotta Dicataldo  (disegni). 🔗 Leggi su Nerdpool.it

