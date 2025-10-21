Bandecchi scrive a Salvini servono 64 milioni di euro per interventi urgenti
Il presidente della provincia di Terni, Stefano Bandecchi, ha inviato una lettera al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Nella missiva venivano chiesti fondi per interventi strutturali e di riqualificazione sul territorio provinciale. Il tono della lettera è quello dell’urgenza, con al centro una serie di progetti prioritari per motivi di sicurezza. L’obiettivo dell’incontro è quindi ottenere 64 milioni di euro per opere che riguardano scuole, strade e beni monumentali. La lettera non arriva con la sola richiesta di Bandecchi, ma è accompagnata da un documento dettagliato che elenca tutti i principali interventi da finanziare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Stefano Bandecchi è il sindaco di Terni, uomo di destra, alleato di Giorgia Meloni. Scrive che 20.000 bambini palestinesi non sono mai morti, che le altre vittime sono “soldati di Ham*s”, che i bambini perdono l’infanzia perché “a nove anni vengono trombati”. - facebook.com Vai su Facebook
