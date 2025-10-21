Bandecchi candidato presidente Regione Campania | nella sua lista Maria Rosaria Boccia
LIVORNO – Stefano Bandecchi, imprenditore di Livorno, sindaco di Terni nonché presidente Provincia Terni, leader di Alternativa Popolare, con ‘ Dimensione Bandecchi’ candidato presidente Regione Campania al voto 23 e 24 novembre. Con Bandecchi candidato presidente, candidata al Consiglio regionale Maria Rosaria Boccia, che fu al centro della vicenda che portò alle dimissioni l’allora ministro Sangiuliano. Si profila una possibile sfida Boccia-Sangiuliano, atteso ok ex ministro con FdI per il Consiglio regionale in Campania a sostegno del candidato presidente di centrodestra Cirielli. Dunque il livornese Bandecchi, che non ha presentato una sua lista per le regionali in Toscana che hanno confermato presidente Eugenio Giani, ma che con Alternativa Popolare riveste la vicepresidenza del Consiglio Comunale di Livorno con la capogruppo Costanza Vaccaro, candida Maria Rosaria Boccia nella sua ‘Dimensione Bandecchi’ per le regionali in Campania. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
