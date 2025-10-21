Banchi distrutti laboratori allagati pc spaccati | blitz vandalico all’Itis Meucci di Firenze durante l’occupazione degli studenti – Il video
Macchinette distrutte, controsoffitti divelti, monitor spaccati, banchi rovesciati e perfino un laboratorio di informatica allagato. È questo lo scenario che si sono trovati davanti docenti e personale scolastico dell’Istituto tecnico Meucci di Firenze oggi 21 ottobre, dopo la seconda notte di occupazione. Un raid vandalico, avvenuto tra le tre e le cinque del mattino, ha trasformato la protesta studentesca in una scena di devastazione che ha lasciato la scuola in condizioni problematiche. La dirigente Maria Patrizia Bettini è arrivata sul posto di prima mattina. «Sono stata lì dalle 22, per un paio d’ore. 🔗 Leggi su Open.online
Scopri altri approfondimenti
Quasi 200mila gli edifici distrutti, con infrastrutture idriche e ospedali da ripristinare. Già avviate alcune gare. In Borsa salgono i big del cemento - facebook.com Vai su Facebook
Banchi distrutti, laboratori allagati, pc spaccati: blitz vandalico all’Itis Meucci di Firenze durante l’occupazione degli studenti – Il video - La preside: «Ieri sera sono stati a scuola un paio d'ore e sembrava tutto tranquillo. Come scrive msn.com