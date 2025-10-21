Bancari e assicuratori l’assemblea generale Fisac Cgil ha eletto il nuovo segretario generale

Riminitoday.it | 21 ott 2025

L’assemblea generale Fisac Cgil Rimini, riunitasi lunedì (20 ottobre), ha eletto all’unanimità il suo nuovo segretario generale. Gianni Gaudenzi, 53 anni, già componente della segreteria provinciale Fisac di Forlì Cesena e della segreteria di coordinamento della Fiaac di Bper Banca.Gianni. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

