banca di bologna sostiene i giovani assegnate cinquanta borse di studio

Banca di Bologna sempre al fianco dei giovani. L'istituto ha infatti consegnato 50 borse di studio a figli o nipoti di soci sulla base dei voti ottenuti per la Maturità 2024-2025. Da oltre 15 anni questo evento speciale sottolinea l'impegno della Banca a supporto della formazione dei giovani. Nella Sala convegni della Banca a Palazzo De' Toschi studentesse e studenti, accompagnati da amici e parenti, hanno incontrato il presidente Enzo Mengoli, il direttore generale Alberto Ferrari e la delegata per l'impegno pubblico dell' Unibo Maria Letizia Guerra. La presenza dell' Università è di grande rilievo: queste borse di studio sono assegnate per accompagnare i giovani nell'avvio degli studi universitari e altrettante 50 borse di studio nella prossima primavera premieranno i neolaureati al termine delle sessioni di laurea del 2025.

