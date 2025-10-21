Banca di Bologna sostiene i giovani Assegnate cinquanta borse di studio
Banca di Bologna sempre al fianco dei giovani. L’istituto ha infatti consegnato 50 borse di studio a figli o nipoti di soci sulla base dei voti ottenuti per la Maturità 2024-2025. Da oltre 15 anni questo evento speciale sottolinea l’impegno della Banca a supporto della formazione dei giovani. Nella Sala convegni della Banca a Palazzo De’ Toschi studentesse e studenti, accompagnati da amici e parenti, hanno incontrato il presidente Enzo Mengoli, il direttore generale Alberto Ferrari e la delegata per l’impegno pubblico dell’ Unibo Maria Letizia Guerra. La presenza dell’ Università è di grande rilievo: queste borse di studio sono assegnate per accompagnare i giovani nell’avvio degli studi universitari e altrettante 50 borse di studio nella prossima primavera premieranno i neolaureati al termine delle sessioni di laurea del 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
