Bambino si sporge dalla finestra per salutare la sorellina e precipita è grave

Un bambino di 10 anni si è sporto dalla finestra per salutare la sorellina ed è precipitato dalla finestra. Il piccolo è stato preso in consegna dal personale del 118, che lo ha trasportato in ospedale in gravi condizioni. Il fatto è accaduto nella mattinata di martedì 21 ottobre in zona. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Livorno, si sporge dal parapetto e vola giù: grave un bambino di tre anni Vai su Facebook

Si sporge dalla finestra per salutare la sorellina, bambino di 10 anni precipita nel vuoto: è grave - Ha visto la sorellina uscire dal portone di casa e l'ha voluta seguire con lo sguardo fino in strada. Lo riporta msn.com

Si sporge per salutare la sorellina, bambino di 10 anni cade dal balcone: è grave - Si sarebbe sporto per salutare la sorella che usciva dal portone in quel ... fanpage.it scrive

Bimbo di 10 anni precipita dalla finestra a Roma: voleva salutare la sorellina appena uscita - Dramma a Roma: ha visto la sorellina uscire dal portone di casa e l'ha voluta seguire con lo sguardo fino in strada. Si legge su msn.com