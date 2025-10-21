Balzarini senza giri di parole | Questa è la dimensione della Juve Manca questa cosa alla squadra Questa settimana rischia di avere delle ripercussioni
Balzarini senza giri di parole sul momento che sta vivendo la Juve: tutte le dichiarazioni del giornalista. Una sconfitta pesante, quella contro il Como, che non è solo un incidente di percorso ma, forse, la certificazione del reale valore della squadra. È questa l’amara analisi del giornalista Gianni Balzarini, che sul suo canale YouTube ha commentato il momento nerissimo della Juventus, definendo questa squadra “carente” rispetto alle rivali e priva di un vero fuoriclasse. Secondo Balzarini, per il secondo anno consecutivo, si è commesso l’errore di sopravvalutare la rosa a disposizione dell’allenatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Possibile colpo di mercato in difesa, in seguito allo stop di Bremer: l'idea non scalda il giornalista Gianni Balzarini Quest'ultimo si è anche esposto su Joao Mario: "Va valorizzato" ? #Juve #SpazioJ - facebook.com Vai su Facebook
Balzarini mastica amaro sull’ex Juve: «Che errore da parte di Giuntoli cederlo così in fretta e per così poco» - Balzarini critica la cessione dell’ex attaccante bianconero: venduto per 7 milioni di euro, ora domina in Brasile e poteva servire a Tudor Un errore di valutazione che grida vendetta, una cessione fre ... Da juventusnews24.com
"Senza giri di parole”, Carlo Cottarelli e le sfide economiche e sociali del nostro futuro - Possiamo ancora crescere in un sistema globale segnato da disuguaglianze, crisi climatiche e instabilità politica? Scrive unionesarda.it
Balzarini punge: «Molina alla Juve? Un terzino valido su quella fascia ce l’avevi già ma è andato al Porto». Poi aggiunge questo sull’argentino - Balzarini parla di Joao Mario e fa un riferimento ad Alberto Costa che è stato ceduto al Porto: cosa ha detto il giornalista sui due calciatori portoghesi Un’operazione di mercato che non convince, un ... Lo riporta juventusnews24.com