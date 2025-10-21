Ballando polemica per le parole di Guillermo Mariotto | Barbara D' Urso è una iena

La partecipazione di Barbara D'Urso a Ballando con le stelle si sta trasformando in un caso. In pista la conduttrice si sta dimostrando all'altezza delle aspettative, ma dal punto di vista personale secondo i giudici D'Urso si starebbe trattenendo. Nell'ultima puntata dello show di Milly Carlucci, Alberto Matano prima e Selvaggia Lucarelli subito dopo hanno invitato la conduttrice a mettersi maggiormente in discussione sul piano personale, mostrando qualcosa di più. L'invito, però, si è trasformato ben presto in un attacco e sia Lucarelli che Mariotto l'hanno accusata: " Eviti di esporti, sei una donna di spettacolo dovresti sapere cosa fare ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ballando, polemica per le parole di Guillermo Mariotto: "Barbara D'Urso è una iena"

Approfondisci con queste news

Acceso botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle: la polemica Vai su Facebook

Ballando con le Stelle, il fuori onda (e non solo) di Mariotto su Barbara D'Urso è feroce: cosa ha detto - Guillermo Mariotto, giudice di Ballando con le Stelle, si scaglia contro Barbara D'Urso nel salotto de La Volta Buona, prima dialogando con Caterina Balivo e i suoi ospiti, poi con un commento ... Secondo today.it

Nancy Brilli usa parole pesantissime contro Selvaggia Lucarelli: non starà esagerando? Ecco cosa ha detto - Nancy Brilli non gradisce molto la giuria di Ballando con le stelle, nello specifico Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Segnala donnapop.it

Rossella Erra accusa Guillermo Mariotto: “Ti accordi per il voto a Marcella Bella”/ E un video lo ‘incastra’ - Rossella Erra contro Guillermo Mariotto: “C’è un video dove parli con Selvaggia Lucarelli prima del voto! Secondo ilsussidiario.net