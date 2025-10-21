Dopo la performance provocatoria con Erica Martinelli, Rosa Chemical scatena la reazione dei veri feticisti dei piedi che lo accusano di aver distrutto anni di battaglie contro i pregiudizi. A Ballando con le Stelle, Rosa Chemical continua a far parlare di sé. Dopo settimane in cui è stato lodato soprattutto per il suo ballo, nell'ultima puntata ha messo in mostra il suo lato trasgressivo. Durante il quarto appuntamento del programma, trasmesso su Rai 1, Chemical ha infatti inscenato un momento particolarmente discusso con la sua partner di ballo Erica Martinelli, dichiarando di ballare solo se può annusarle i piedi e di eccitarsi con l'odore della sua ascella sudata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ballando con le stelle nel mirino dei feticisti furiosi: "Rosa Chemical ci ridicolizza in diretta nazionale"