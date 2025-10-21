Ballando con le stelle | Barbara D' Urso ha tutta la mia ammirazione parla Patrizia Rossetti

Comingsoon.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver detto la sua sull'ultima edizione del Grande Fratello di Simona Ventura, l'ex naufraga Patrizia Rossetti ha commentato anche la partecipazione di Barbara D'Urso a Ballando con le stelle. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

ballando con le stelle barbara d urso ha tutta la mia ammirazione parla patrizia rossetti

© Comingsoon.it - Ballando con le stelle: "Barbara D'Urso ha tutta la mia ammirazione", parla Patrizia Rossetti

