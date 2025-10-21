Badante adescata a Palagonia vicino Catania con un finto annuncio e violentata per un mese mostro arrestato
Catania, donna sequestrata e violentata per un mese a Palagonia: adescata da un 60enne con un finto annuncio per la ricerca di una badante. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Tiene prigioniera in casa una donna per un mese, arrestato nel Catanese. La 44enne adescata con un annuncio per la ricerca di una badante, abusata ripetutamente #ANSA