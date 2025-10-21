Baby gang rapina un coetaneo Due minori condannati a un anno
Avevano minacciato un ragazzo e gli avevano gli avevano intimato di consegnare loro il monopattino elettrico che stava utilizzando. Poi lo avevano aggredito, ferendolo, e lo avevano rapinato. A mettere a segno il colpo era stata una baby gang e, per questo motivo, due minorenni e un 20enne, tutti di origine magrebina, sono finiti alla sbarra. I primi due sono stati condannati dal tribunale per i minori a un anno, mentre per il nordafricano maggiorenne è ancora in corso il processo davanti al Collegio penale del tribunale di Fermo. I componenti della baby gang erano finiti nei guai a seguito di una rapina messa a segno il 13 ottobre 2022 a Pedaso ai danni di un giovane del posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
