L'autunno degli ayatollah è nel décolleté per nulla casto di un abito nuziale, nello scatto di un breve video comparso su X pochi giorni fa: ritrae la bella Fatemeh Shamkhani, figlia di Alì, uno dei consiglieri più vicini alla guida suprema iraniana Alì Khamenei, nel giorno del suo matrimonio. A quanto se ne sa le nozze si sono svolte addirittura in primavera, ma è bastato che le immagini comparissero ora su un social per scatenare un mare di commenti e proteste. Niente hijab obbligatorio, l'abito femminile che Khomeini chiamava la "bandiera della rivoluzione", nessuna traccia di quella "modestia islamica" che gli ayatollah impongono alle donne del popolino a forza di frustate e bastonate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ayatollah persi in una scollatura