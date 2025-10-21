Aveva oltre 200mila euro di debiti Salvato dalla legge antisuicidi
Ha ottenuto la riduzione del 95,7% dei suoi debiti, per un ammontare complessivo di 208mila euro, grazie alla normativa prevista dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il Tribunale di Monza ha accolto la procedura di liquidazione controllata per Alessandro, che ha proposto versamenti sostenibili da 250 euro al mese per un periodo di 3 anni, determinati in base alle sue effettive disponibilità economiche e garantendo il necessario per il sostentamento della sua famiglia. Ora infatti Alessandro è un lavoratore dipendente, dopo aver abbandonato lo spirito imprenditoriale che nel 2012 l’aveva spinto ad avviare un bar, firmando cambiali e assumendo debiti per finanziare l’avvio dell’attività. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
