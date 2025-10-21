Avellino il Pitone torna in cattedra | si riparte dallo Spezia

Tempo di lettura: 3 minuti Raffaele Biancolino ha approfittato della pausa del corso “ Uefa Pro ” di Coverciano per tornare al centro del suo mondo, quello del campo. Ieri pomeriggio, nella sala conferenze del “Partenio-Lombardi”, il tecnico si è trasformato in docente, richiamando l’attenzione dei suoi giocatori per una lunga analisi della sconfitta subita con la Juve Stabia. Con l’aiuto delle immagini e del suo staff, Biancolino ha rivisto le azioni incriminate, soffermandosi soprattutto sui due gol nati da calcio d’angolo, vero tallone d’Achille dell’ultima uscita biancoverde. Nel mirino, il gol di Mosti: troppa lentezza nel reagire alla seconda palla e un portiere coperto proprio da un compagno, Cagnano, nel momento decisivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

