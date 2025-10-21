Avellino bando pubblico per l’alienazione degli immobili di proprietà comunale
Il Comune di Avellino – Settore II Cultura, Politiche Strategiche e Gestione del Patrimonio – indice un'asta pubblica per la vendita dei seguenti immobili:Lotto n. 1 – Aree eo diritti edificatori Ni01, suddiviso in sub-comparti:Lotto 1a – Sub comparto 1: € 485.500,00Lotto 1b – Sub comparto 2: €.
