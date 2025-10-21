Avellino Anna Iannuzzi alla guida dei giovani di Noi di Centro
La dott.ssa Anna Iannuzzi, 26 anni, laureata in giurisprudenza e praticante avvocato, è la nuova presidente giovanile NdC per la città di Avellino. Un incarico che sottolinea la direzione chiara verso cui si muove Ndc: valorizzare il ruolo delle donne come protagoniste del cambiamento e garanti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
