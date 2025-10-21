Avanza il progetto della nuova caserma dei vigili del fuoco

Leccotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Visita del sottosegretario Nicola Molteni al comando dei vigili del fuoco di Lecco: un'occasione importante anche per fare il punto sul progetto della nuova caserma.Nel tardo pomeriggio di lunedì 20 ottobre l'esponente del ministero dell’Interno ha raggiunto infatti il comando provinciale dei. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Caserma dei pompieri in vista. Dopo trent’anni di attesa il progetto esecutivo avanza - A guidare i professionisti incaricati è l’architetto lecchese Piero Luconi. Riporta msn.com

Carmiano, nuova caserma dei carabinieri: inaugurazione prevista per la primavera 2026 - Entra nella fase conclusiva la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri di Carmiano, nel nord Salento. Da quotidianodipuglia.it

avanza progetto nuova casermaEdilizia scolastica, l'asilo nell'ex Caserma Ederle: ma per il progetto lievitano i costi - Il cantiere per la riconversione dell’ex caserma Ederle in centro per l’infanzia, destinato a diventare il primo asilo nido pubblico nel cuore di Brindisi, non ... quotidianodipuglia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Avanza Progetto Nuova Caserma