Avanza il progetto della nuova caserma dei vigili del fuoco
Visita del sottosegretario Nicola Molteni al comando dei vigili del fuoco di Lecco: un'occasione importante anche per fare il punto sul progetto della nuova caserma.Nel tardo pomeriggio di lunedì 20 ottobre l'esponente del ministero dell’Interno ha raggiunto infatti il comando provinciale dei. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Caserma dei pompieri in vista. Dopo trent’anni di attesa il progetto esecutivo avanza - A guidare i professionisti incaricati è l’architetto lecchese Piero Luconi. Riporta msn.com
