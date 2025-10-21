Avanti! Il cammino delle donne la mostra documento

Romatoday.it | 21 ott 2025

Avanti! Il cammino delle donnedi Monica PironeMostra – documentoa cura di Claudia Pecoraro e Michela Becchis28 ottobre ore 17Casa della CulturaVilla De Sanctisvia Casilina 665, RomaIl 28 ottobre alle ore 17.00, presso la Casa della Cultura in via Casilina Villa De Sanctis si terrà la. 🔗 Leggi su Romatoday.it

