Autunno ad Accadia c' è la ' Festa dell' uva' con la musica di Eusebio Martinelli e Tonino Carotone
Torna la ‘Festa dell'uva’, uno degli appuntamenti più attesi dei Monti Dauni. Nel suggestivo scenario del Rione Fossi di Accadia, il 25 e 26 ottobre si terrà la ventesima edizione di ‘Autunno in Accadia’ e la quarta edizione di ‘Cantine Aperte’, iniziative promosse dal Comune di Accadia insieme. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
