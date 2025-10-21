Autostrada A14 lavori alla galleria Covignano | chiusure nel tratto riminese in direzione Bologna

Riminitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cantieri in vista e chiusure sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto riminese. Per consentire i lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione della galleriaCovignano”, resterà chiuso al traffico il tratto compreso tra Rimini sud e Rimini nord, verso Bologna, dalle 21 di mercoledì alle 5. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

