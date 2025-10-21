Autostrada A14 lavori alla galleria Covignano | chiusure nel tratto riminese in direzione Bologna
Cantieri in vista e chiusure sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto riminese. Per consentire i lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione della galleria “Covignano”, resterà chiuso al traffico il tratto compreso tra Rimini sud e Rimini nord, verso Bologna, dalle 21 di mercoledì alle 5. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Lavori per la sicurezza in autostrada, svincolo di Villabate chiuso per una notte https://palermotoday.it/cronaca/lavori-autostrada-svincolo-villabate.html… - X Vai su X
Proseguono a pieno regime i lavori sul cantiere dell’autostrada A19 “Palermo-Catania” a Bagheria, iniziati lo scorso 30 settembre, comunica Anas. Nei prossimi giorni sarà completata l’installazione delle barriere di sicurezza, ultima fase di un intervento conce - facebook.com Vai su Facebook
Lavori nella gallerie, chiuso il tratto dell’A-14 tra San Benedetto e Grottammare - – verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di San Benedetto del Tronto, seguire per SS16 Adriatica verso Ancona e rientrare sulla A14 alla stazione di Grottammare. Segnala ascolinotizie.it
A14, chiuso per una notte il tratto autostradale San Benedetto - Grottammare in entrambe le direzioni. Ecco quando - Taranto, per consentire lavori del piano di interventi previsti finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie "Monterenzo" ... Da msn.com
A14 - Chiuso per una notte il tratto Pescara ovest Chieti-Pescara sud Francavilla - lgs 264/06 finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria "Vaccari", dalle 22 di domenica 1 ... Come scrive veratv.it