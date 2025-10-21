Automedica notturna spostata da Vignola a Pozza via libera alla riforma
L’Ufficio di Presidenza della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) della Provincia di Modena, riunitosi ieri, ha approvato due importanti provvedimenti per il sistema sanitario provinciale. Principale punto all’ordine del giorno, la ratifica del documento di riforma della rete. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Scopri altri approfondimenti
, Qualche giorno fa il PD di Vignola ha emesso un comunicato per “rassicurare” la cittadinanza vignolese: l’automedica notturna non viene soppressa, per le ore notturne (il turno 20-08) viene sposta - facebook.com Vai su Facebook
Automedica notturna spostata da Vignola a Pozza, la maggioranza approva e chiede garanzie https://ift.tt/ETRfv8Z https://ift.tt/qxDbR3O - X Vai su X
Sanità, Vignola perde l’automedica notturna - Nascerà l’ambulatorio per le urgenze a bassa complessità ... Scrive msn.com
E' ufficiale, la Ctss conferma lo spostamento dell'automedica da Vignola a Pozza - Politica: Ed entro il primo semestre del 2026 verrà attivato l’Ambulatorio per le urgenze a bassa complessità, pensato per dare risposte ai bisogni clinici minori ... Secondo lapressa.it
Automedica a Vignola, centrosinistra: 'Accuse infondate da Forza Italia' - La Provincia: I Gruppi Pd Vignola, Vignola Coraggiosa e Muratori per Vignola rispondono alle accuse della vice- Segnala lapressa.it