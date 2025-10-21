Automedica notturna spostata da Vignola a Pozza via libera alla riforma

Modenatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ufficio di Presidenza della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) della Provincia di Modena, riunitosi ieri, ha approvato due importanti provvedimenti per il sistema sanitario provinciale. Principale punto all’ordine del giorno, la ratifica del documento di riforma della rete. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

automedica notturna spostata vignolaSanità, Vignola perde l’automedica notturna - Nascerà l’ambulatorio per le urgenze a bassa complessità ... Scrive msn.com

automedica notturna spostata vignolaE' ufficiale, la Ctss conferma lo spostamento dell'automedica da Vignola a Pozza - Politica: Ed entro il primo semestre del 2026 verrà attivato l’Ambulatorio per le urgenze a bassa complessità, pensato per dare risposte ai bisogni clinici minori ... Secondo lapressa.it

automedica notturna spostata vignolaAutomedica a Vignola, centrosinistra: 'Accuse infondate da Forza Italia' - La Provincia: I Gruppi Pd Vignola, Vignola Coraggiosa e Muratori per Vignola rispondono alle accuse della vice- Segnala lapressa.it

Cerca Video su questo argomento: Automedica Notturna Spostata Vignola