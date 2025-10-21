Autocisterna perde gasolio sull’A23 | paura all’alba

Intervento dei vigili del fuoco all’alba di oggi, martedì 21 ottobre, lungo l’autostrada A23 nel tratto compreso tra Udine Nord e Udine Sud, in direzione sud, al chilometro 22. Intorno alle 6.10 un autotreno che trasportava gasolio ha urtato il guardrail, causando lo sversamento di carburante dal. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Un'autocisterna si è ribaltata mentre transitava sull'A14 tra Ancona Sud e Ancona Nord, disperdendo il suo carico sulla carreggiata. Soccorsi anche partiti da Pescara #ilcentro #A14 #autostrada #camion #mosto #Traffico - facebook.com Vai su Facebook

Fano: cisterna perde acido cloridrico, isolato un parcheggio a ridosso del casello A14 - X Vai su X

Bologna, autocisterna di gasolio si ribalta con esplosione nel parcheggio della Gls a Crespellano, in Valsamoggia: morto l'autista, Marino Bocchi - Si chiamava Marino Bocchi, 61 anni, originario di Cremona l'autista dell'autocisterna di gasolio (e non Gpl come appreso inizialmente) morto nell'incidente che si è verificato sulla Strada Provinciale ... Secondo corrieredibologna.corriere.it

Esplosione a Crespellano: autocisterna di gasolio prende fuoco dopo incidente, morto l’autista - Un’autocisterna che trasportava gasolio è uscita di strada, dopo aver urtato un’auto, ed è finita nel parcheggio di una società di logistica ed è esplosa prendendo fuoco. Secondo motorionline.com

Autocisterna di gasolio esce di strada ed esplode nel Bolognese: morto l’autista, due feriti - Una autocisterna di gasolio (e non di Gpl come appreso inizialmente) è uscita di strada all’altezza del deposito di una società di logistica, la Gls, sulla strada Nuova Bazzanese. Come scrive ilfattoquotidiano.it