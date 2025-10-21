Autobus strapieni e insufficienti la sindaca Giovannoli scrive a Cotral

Latinatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ritardi, corse non sufficienti e di conseguenza autobus sovraffollati. È il disagio che tutti i giorni vivono gli studenti e i pendolari di Sermoneta per recarsi a Latina. Già lo scorso 23 settembre l'amministrazione comunale aveva scritto a Cotral per trovare una soluzione che però ancora non è. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

