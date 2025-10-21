Auto Ursula si rimangia il diktat sul tutto elettrico

«Lo voglio ribadire con fermezza: l'Italia è al centro della visione strategica di Stellantis e il nostro piano per il Paese è solido e confermato. In più, faremo 400 assunzioni a Mirafiori al fine di sostenere lo sviluppo produttivo della nuova Fiat 500 ibrida». L'ad Antonio Filosa rassicura i sindacati sulle intenzioni del gruppo per il suo Paese, ma allo stesso tempo fa chiaramente capire di attendere, prima di mettere nero su bianco, tutta la chiarezza normativa necessaria dalla Commissione Ue. Una posizione, quella di Filosa, che coincide con le nuove aperture al principio di neutralità tecnologica e di efficienza dei costi da parte della presidente Ue, Ursula von der Leyen. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Auto, Ursula si rimangia il diktat sul tutto elettrico

