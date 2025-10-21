Auto si schianta sul muretto che crolla sul tornante | chiuse le Rampe Sant' Antonio
Un'automobile ha sfondato nel pomeriggio di martedì 21 ottobre un muretto del parapetto sulle Rampe Sant'Antonio, i massi di tufo sono poi crollati al di sotto danneggiando una vettura parcheggiata (Foto di Luca Simeone).Ferito il conducente, le sue condizioni di salute non destano preoccupazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
