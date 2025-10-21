Auto si ribalta e vola nel cortile di un' azienda | paura per una bimba di un anno

Bresciatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un boato improvviso, poi la vista di un’auto ruote all’aria nel cortile dell’azienda 3L Ghidini: è quanto si sono trovati davanti, martedì mattina, i residenti di via Mainone a Lumezzane, teatro di un ribaltamento spaventoso. L’incidente è avvenuto intorno alle 7:40, in una curva in discesa, e ha. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

