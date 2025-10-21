Auto ferme per oltre un’ora tra la Barca e Casalecchio | cosa è successo stamattina

Martedì mattina da dimenticare per gli automobilisti diretti verso Bologna e Casalecchio di Reno. Intorno alle 7.30 di oggi, infatti, si è verificato un incidente sull’asse attrezzato che ha coinvolto quattro veicoli, provocando lunghi rallentamenti in tutta la zona ovest della città.Sul posto è. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it