Auto ferme per oltre un’ora tra la Barca e Casalecchio | cosa è successo stamattina

Bolognatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì mattina da dimenticare per gli automobilisti diretti verso Bologna e Casalecchio di Reno. Intorno alle 7.30 di oggi, infatti, si è verificato un incidente sull’asse attrezzato che ha coinvolto quattro veicoli, provocando lunghi rallentamenti in tutta la zona ovest della città.Sul posto è. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Stop alle auto diesel Euro 5: oltre 1 milione ferme da ottobre 2025 - Il parco auto italiano invecchia inesorabilmente e questo dato, apparentemente tecnico, sta per trasformarsi in un problema concreto per oltre un milione di automobilisti del nord Italia. Da tomshw.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Ferme Oltre Un8217ora