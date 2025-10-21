Auto esce di strada e si ribalta in un campo un morto nell’incidente

Terni, 21 ottobre 2025 – Un’altra tragedia in strada. Un uomo di 70 anni è morto e una donna di un paio di anni più giovane è rimasta ferita in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la E45, in direzione Perugia, tra lo svincolo Raccordo Terni-Orte e lo svincolo Gabelletta San Gemini Sud, in provincia di Terni. I due, entrambi marchigiani, secondo le prime informazioni della polizia stradale, viaggiavano a bordo di un’autovettura, un’Alfa Romeo Stelvio guidata dall’uomo, che poco prima delle 13, è finita fuori strada e, dopo aver divelto il guardrail, si è ribaltata in un campo adiacente alla carreggiata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

