Auto che sfrecciano ad alta velocità | Torrione di notte come una pista da corsa

Salernotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torrione, nella notte, si trasforma in una pista da corsa, come mostra il video di Guglielmo Gambardella: auto ad alta velocità sfrecciano senza controllo, svegliando i residenti con il rombo dei motori e mettendo a rischio eventuali pedoni ed automobilisti. L'auspicio è che vengano incrementati. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

